Всемирный банк оценил перспективы сельского хозяйства Грузии

Около 41% населения Грузии живет в сельской местности, причем большинство по-прежнему зависит от сельского хозяйства как источника средств к существованию. Потенциал сельского хозяйства для достижения устойчивого экономического развития грузинской экономики очевиден: из нового отчета Всемирного банка следует, что годы целенаправленных политических вмешательств и инвестиций в этот сектор начали приносить плоды, пишет Emerging Europe.

В отчете, посвященном роли сельскохозяйственной и земельной политики, а также политики водопользования в развитии агропродовольственных систем в Грузии, выделены проблемы, с которыми сталкивается Грузия, стремясь повысить вклад сельскохозяйственного сектора в рост экономики, диверсификацию, создание рабочих мест, сокращение бедности, повышение продовольственной безопасности, устойчивости к изменению климата. В отчете говорится, что достижение этих целей требует комплексного набора межотраслевых мер, их правительство Грузии уже определило и распределило по приоритетам в плане срочности и технической готовности.

"За последнее десятилетие стоимость производства продуктов питания резко возросла, при этом некоторые ориентированные на экспорт производители и агропредприятия развивали производственно-сбытовые цепочки, продемонстрировав, что устойчивый рост возможен, - говорит региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьян Молинеус. - Конкурентоспособность сельского хозяйства имеет решающее значение для экономического роста Грузии, а это означает, что стране необходимо инвестировать в улучшение производства, переработку, соблюдение международных рыночных стандартов и повышение эффективности цепочек поставок".

Приблизительно 41% населения Грузии проживает в сельской местности, и большинство по-прежнему зависят от сельского хозяйства как источника средств к существованию. Несмотря на то, что Грузия является нетто-импортером сельскохозяйственной продукции, за последнее десятилетие торговый баланс страны значительно улучшился. По данным Национального статистического управления Грузии, в период 2010-2020 годов импорт и экспорт сельскохозяйственной продукции демонстрировали тенденцию к росту, но темпы роста экспорта сельскохозяйственной продукции были выше, чем у импорта. В 2020 году доля сельскохозяйственной продукции в общем экспорте страны составила 28%, а соответствующая доля в импорте - 15%.

Большая часть этого успеха связана с ростом экспорта вина. Национальное агентство вина Грузии сообщило об увеличении экспорта вина в 2021 году на 13,8%. При этом более 420 грузинских компаний, занятых в этом секторе, поставили на зарубежные рынки свыше 100 млн бутылок. Выручка от экспорта достигла $239 млн, что на 5,6% больше, чем в 2020 году.

Проблемы

Несмотря на все успехи и потенциальные возможности, проблемы в этом секторе никуда не делись. Значительная часть населения Грузии, занятого в сельском хозяйстве, по-прежнему использует низкопроизводительные технологии, что способствует высокому уровню бедности и неравенства, особенно в сельской местности. Фермы в целом имеют низкий уровень производительности и оторваны от рынков, а конкуренция среди сельскохозяйственных экспортных продуктов остаются небольшой.

"В нынешней геополитической ситуации все более важным для страны становится увеличение сельскохозяйственного производства", - считает заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Георгий Ханишвили. Еще в марте, бывший министр сельского хозяйства Грузии, член правления международной некоммерческой организации "Развитие новых рубежей в сельском хозяйстве" Давид Кирвалидзе предупредил, что стране, которая импортирует большую часть своей пшеницы из России, угрожает возможность серьезного кризиса продовольственной безопасности из-за ситуации в Украине. Тогда он призвал импортировать из США не менее 100 тысяч тонн пшеницы, заявив, что это позволит создать продовольственный резерв для защиты страны от возможного дефицита зерна.

В отчете указано, что устранение ограничений в сельскохозяйственном секторе может стать необходимым, но недостаточным условием для повышения эффективности сектора. Эффективное использование водных ресурсов имеет для развития отрасли решающее значение, в то время как для продуктивного землепользования необходимо повысить эффективность управления земельными ресурсами.

Таким образом, потребуются оперативные меры для устранения основных препятствий, касающихся земельных и водных ресурсов Грузии, причем если учесть растущую изменчивость и риски климатических изменений, своевременность важна как никогда.