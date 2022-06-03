Армения обстреливает Азербайджан из крупнокалиберного оружия

3 июн. 10:00

Армянские подразделения подвергли обстрелу азербайджанские позиции в Кельбаджарском направлении, об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

"С вечера 2 июня в ночь на 3 июня вооруженные силы Армении обстреляли из крупнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Зейлик и Йеллиджя Кельбаджарского района со стороны населенных пунктов Йухары и Ашагы Шорджа Басаркечарского района", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что подразделения армии Азербайджана незамедлительно отреагировали не стрельбу. "Потерь в личном составе и технике у нас нет. В настоящее время обстановка на всех направлениях находится под полным контролем наших подразделений", - уточнили в МО Азербайджана.

В министерстве подчеркнули, что армянская сторона пытается обострить ситуацию на границе при помощи применения крупнокалиберного оружия с целью отвлечь внимание своей общественности от внутренних процессов. Там же подытожили, что вся ответственность за последствия провокаций ложится на руководство Армении.