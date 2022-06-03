Транскам закроется для транспорта в 11:00 мск

3 июн. 10:00

Транскавказская автомагистраль (Транскам), соединяющая Южную Осетию с РФ, закрыта с 11:00 мск для всех видов транспорта, сообщили в ГУ МЧС республики.

Уточняется, что закрытие связано с работами по принудительному спуску каменных масс.

"С 11:00 мск запрещено движение по Транскавказской автомагистрали для всех видов автотранспорта до особого распоряжения. На 55 километре трассы (в районе населенного пункта в. Рук) Цхинвал - Владикавказ Транскавказской автомагистрали будут вестись работы по принудительному спуску каменных масс", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале