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В Узбекистане в школу можно отдать только детей с семи лет

В Узбекистане в школу можно отдать только детей с семи лет

Согласно утвержденному порядку приема детей в первый класс в Узбекистане, первоклассником может стать ребенок, которому уже исполнилось семь лет.

Для приема в школу родители должен пройти регистрацию с 20 июня по 31 июля через ЕПИГУ или на портале электронных услуг Министерства народного образования.

Будущий первоклассник должен владеть базовыми разговорными навыками на выбранном языке обучения. Если в выбранной школе отсутствует класс по языку обучения, другая школа, расположенная в близлежащем районе, будет присоединена к микрорайону заявителя.

Анкета на прием ребенка в школу рассматривается в течение трех рабочих дней и отправляется в школу или возвращается с указанием причины.

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