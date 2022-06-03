В Узбекистане в школу можно отдать только детей с семи лет

3 июн. 9:45

Согласно утвержденному порядку приема детей в первый класс в Узбекистане, первоклассником может стать ребенок, которому уже исполнилось семь лет.

Для приема в школу родители должен пройти регистрацию с 20 июня по 31 июля через ЕПИГУ или на портале электронных услуг Министерства народного образования.

Будущий первоклассник должен владеть базовыми разговорными навыками на выбранном языке обучения. Если в выбранной школе отсутствует класс по языку обучения, другая школа, расположенная в близлежащем районе, будет присоединена к микрорайону заявителя.

Анкета на прием ребенка в школу рассматривается в течение трех рабочих дней и отправляется в школу или возвращается с указанием причины.