Национализм, милитаризм, сепаратизм. Готова ли Армения отойти от привычных концепций

Переговорный процесс между Арменией и Азербайджаном стимулирует переосмысление многолетней армянской действительности, побуждая общество взглянуть на проблему самоопределения постсоветского армянства. До 2020 года движущими силами политико-экономического развития государства были устойчивый национализм, всеобъемлющий милитаризм, а также культурная сепарация. В нынешних - послевоенных - условиях граждане Армении вынуждены вернуться к обсуждению вопросов о роли и месте республики в общей системе безопасности и сотрудничества в пределах Южного Кавказа.

Почему же в своей время Армения отошла от принципов интернационализма, решив пересмотреть свои этнотерриториальные границы?

Первое десятилетие после распада СССР стало своего рода "идеологической просадкой", характерной для всего постсоветского пространства за некоторыми исключениями. Не было адекватного понимания развития в условиях нарушенных связей в экономике, не было представления о роли западных стран, непонятно было, какую цель они преследуют, постепенно проникая в пределы бывшего Советского Союза. Морально устаревшие постулаты советской идеологии замещались триумвиратом рынка, демократии и либерализма. В таких условиях республики бывшего СССР приступили к декоммунизации, которая в Армении сопровождалась идеологией национализма, поскольку республика уже находилась в состоянии конфликта с Азербайджаном.

Чтобы побудить общество девальвировать значение сохранения международной коммуникации, одного клича в адрес всех армян было недостаточно. Этому способствовала идея милитаризации страны и этноса перед выдуманной угрозой. Обещаниями создать условия для принципиально нового производства невозможно консолидировать людей даже в пределах небольшой республики, так как не всех интересуют личное обогащение и возможность вести бизнес. Куда более эффективно работает манипуляция. Страх перед якобы неминуемой угрозой уничтожения со стороны Азербайджана и Турции привел к тому, что люди поддержали милитаристские настроения, скрывшие оккупацию за лозунгами самоопределения. Армянскому милитаризму удилось придать обозначенному "врагу" лицо, сделать его максимально понятным и узнаваемым. Это было несложно, поскольку в наследство Армении перешла не только советская политико-оборонительная идеология, но и туркофобские настроения. Вспомнить хотя бы, что строительство комплекса Цицернакаберд, посвященного жертвам "геноцида" было санкционировано центральными и местными советскими властями.

Формируя концепт якобы освободительного движения, идеологи войны понимали, что Баку потребует соблюдения принципа территориальной целостности. Руководство Азербайджана защищало интересы страны и общества, но в Армении эта позиция Баку была вульгаризирована - тезисы о мире представлялись в качестве угрозы для армян. В итоге армянское общество отказалось от любых форм региональной интеграции, отдав предпочтение культурному сепаратизму и бесконечной идеализации институтов диаспоры и новообразованной элиты. Дефицит товаров восполнял выборочный экспорт из России и Ирана, начиная от ширпотреба и закачивания вопросами культурного взаимодействия. Здесь уместно вспомнить Голубую мечеть в Ереване, которая была построена в XVIII веке по приказу хана Иреванского ханства, но в 1990-х на деньги Ирана и при помощи приглашенных оттуда специалистов мечеть реконструировали, нанесли на ее стены персидские надписи и таким образом превратили мечеть в "персидскую".

Новая армянская реальность отвечала трем необходимым условиям: во-первых, она была предельно проста, во-вторых, не была связана с интернациональным прошлым, в-третьих, создавала миф о воссоздании аналога средневекового государства, в который могли бы поверить будущие поколения армян.

Нынешний кризис переосмысления кроется в создании новой культурной картинки, которая могла бы предложить светлую перспективу обществу, основанную не только на экономических дивидендах. Она должна содержать наднациональные принципы сотрудничества и кооперации, направленные на армянского обывателя, а не только на предпринимателя.