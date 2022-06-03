Российские спортсмены хотят выступать под флагом Казахстана

3 июн. 9:41

Спортсмены из РФ и Беларуси устно заявляли о намерении выступать за казахстанскую сборную, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство культуры и спорта.

В ведомстве заявили, что в настоящее время от российских и белорусских спортсменов письменных заявлений о желании выступать под флагом Казахстана не поступало. Там же отметили, что устные заявки, которые поступали ранее, не являются официальным заявлением.

При этом, как подчеркнули в министерстве, в настоящее время данный вопрос Минкультуры и спорта не рассматривается.