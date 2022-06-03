Холодный душ может быть опасным для здоровья

3 июн. 9:36

Врач-кардиолог Владимир Хорошев предупредил, что ледяная вода может спровоцировать спазм сосудов и грозит интоксикацией. По его словам, может пострадать сердце, мозг, поджелудочная железа и печень.

Врач уточнил, что водные процедуры в холодной воде противопоказаны не только гипертоникам, прием ледяного душа вызывает спазм капилляров организма, может способствовать резкому повышению давления и вызвать проблемы в работе сердечно-сосудистой системы.

"Чем дольше мы стоим под холодным душем, тем серьезнее холодовая травма: длительный капилляроспазм ведет к кислородному голоданию, это приводит к мощной интоксикации и влияет на жизненно важные органы: головной мозг, сердце, печень, поджелудочную железу", - приводит слова собеседника радио Sputnik.

Хорошев отметил, что принимать холодный душ можно не более трех минут. Тем, кто страдает хроническими заболеваниями лучше совсем отказаться от этой процедуры.