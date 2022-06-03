Европа заинтересована в газе из Азербайджана и Туркмении

3 июн. 9:31

Турция и Евросоюз обсудили поставки газа из Азербайджана и Туркменистана в Европу через Южный газовый коридор, сообщает местное издание Milliyet.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон говорил о возможном введении эмбарго в будущем на российский газ из-за ситуации вокруг Украины.

Как пишет газета, встреча между Турцией и ЕС по политическому диалогу прошла в Анкаре 31 мая спустя три года.

"В числе других вопросов, когда на встрече обсуждалось, что Европа ведет переговоры о поставках газа из Азербайджана и Туркменистана для удовлетворения своих энергетических потребностей", - отмечает издание.

При этом турецкая сторона напомнила Евросоюзу о необходимости того, что газ должен пройти по Южному газовому коридору.