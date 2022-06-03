Большинство отелей в Турции принимает карту "Мир"

3 июн. 9:31

Карту "Мир" до конца года будут принимать в основных направлениях отдыха россиян, в Турции уже практически все отели Турции принимают к оплате карты российской платежной системы, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале.

"Одно из ключевых направлений работы Ростуризма на международном треке - содействие расширению использования карты "Мир" за рубежом. <…> Рассчитываем, что до конца этого года карту "Мир" будут принимать в основных популярных направлениях отдыха россиян", - написала она.

По ее словам, на днях министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой подтвердил, что российские туристы могут беспрепятственно оплачивать услуги картой "Мир" почти во всех отелях страны.

Ранее сообщалось, что в Египте карту «Мир» планируют начать принимать до конца года.