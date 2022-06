3 июн. 9:25

Премьера нового фильма "Моя комната" (A Room Of My Own) грузинского режиссера Сосо Блиадзе пройдет на Международном кинофестивале в Карловых Варах.

"Смотр пройдет в Карловых Варах (Карлсбад) – это курортный город на западе Богемии в Чешской Республике, с 1 по 9 июля. Фильм Блиадзе представлен в главном конкурсе фестиваля", - сообщает Sputnik Грузия.