Антонов: санкции США скажутся на продовольственной безопасности

3 июн. 9:00

Российская сторона не удивлена новым санкциям, введенным США против РФ, и убеждена, что подобная порочная ограничительная практика будет лишь усугублять экономическую ситуацию в мире, выразил мнение посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, отвечая на вопрос СМИ.

По его словам, в том числе это скажется на продовольственной безопасности.

"Не удивлены новым ограничениям. Объявленные меры - очередное подтверждение русофобской истерии Вашингтона", - заявил дипломат, отметив, что эти шаги находятся в одном ряду с попытками возложить на РФ вину за глобальные экономические дисбалансы, включающие в себя рост цен на топливо.