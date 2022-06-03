Больница-долгострой приняла первых пациентов в дагестанском селе

3 июн. 8:45

В селе Доргели Карабудахкентского района Дагестана открылась больница, строительство которой растянулось на 10 лет, информирует пресс-служба главы республики.

"Стационар на 10 коек полностью оснащен необходимым медицинским оборудованием, включая УЗИ-аппарат и оснащение операционной", - говорится в сообщении.

В церемонии открытия медучреждения приняли участие глава Дагестана Сергей Меликов и министр здравоохранения региона Татьяна Беляева, передает ТАСС.

Строительство больницы началось в 2012 году на месте старого аварийного здания. Завершить строительные работы удалось в рамках республиканской инвестиционной программы.