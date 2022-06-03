Дом Расула Гамзатова в Махачкале станет музеем

3 июн. 5:25

Дагестанское руководство выкупит частный дом в Махачкале, где жил народный поэт Расул Гамзатов, для создания в нем музея литератора.

"Дом - на улице Абубакарова, 6, где он жил с 1984-го. <> Мы подтвердили свое желание, ведутся переговоры, чтобы правительство Дагестана выкупило этот дом. Сам Расул Гамзатов писал, у него было такое завещание, <> он хотел, чтобы этот дом выкупило государство, если сочтут нужным, чтобы там был его музей", - приводит ТАСС слова дочери поэта Салихат Гамзатовой.

По ее словам, потребность в таком музее велика, поскольку с момента смерти поэта есть желающие посетить дом. Планируется, что музей примет первых гостей уже в юбилейном для поэта 2023 году.

Напомним, в 2023 году исполняется 100 лет со дня рождения Расула Гамзатова.