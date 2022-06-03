3 июн. 7:05

В Крыму начались рейдовые проверки маломерных судов, владельцы должны будут иметь все необходимые документы, в противном случае плавсредство эвакуируют на одну из 13 специально организованных штрафстоянок.

"По 13 муниципальным образованиям, где имеются как минимум 93 пляжа, мы будем проводить работу по обеспечению безопасности перевозок граждан и осуществления коммерческой деятельности на этих пляжах", - сказал замминистра транспорта Крыма Николая Лукашенко.

Уточняется, что все владельцы маломерных судов должна быть госрегистрация транспортного средства в Государственной инспекции по маломерным судам.

В том случае, если судно используется в коммерческой деятельности, то оно должно быть закреплено за одним из 93 пунктов проката на территории республики. Кроме того, владелец должен иметь удостоверение на право управления плавсредством.

Штраф за эвакуацию транспорта - 7 тыс рублей, за час нахождения судна на штрафстоянке нужно будет платить дополнительно.