Мэр Сочи Алексей Копайгородский вошел в пятерку лучших мэров России по итогам апреля-мая 2022 года, информирует пресс-служба администрации города.
Уточняется, что в исследовании эксперты оценивали деятельность 88 глав различных городов. Мэр Сочи занял пятое место в рейтинге.
"Эксперты, помимо качественной подготовки местных пляжей, оценили масштабную работу по совершенствованию системы очистки городских канализационных стоков по программе Краснодарского края", - говорится в сообщении.
Глава Сочи оказался одним из лучших мэров России
Мэр Сочи Алексей Копайгородский вошел в пятерку лучших мэров России по итогам апреля-мая 2022 года, информирует пресс-служба администрации города.
1130 просмотров