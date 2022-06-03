Глава Сочи оказался одним из лучших мэров России 

3 июн. 6:05

Мэр Сочи Алексей Копайгородский вошел в пятерку лучших мэров России по итогам апреля-мая 2022 года, информирует пресс-служба администрации города.

Уточняется, что в исследовании эксперты оценивали деятельность 88 глав различных городов. Мэр Сочи занял пятое место в рейтинге.

"Эксперты, помимо качественной подготовки местных пляжей, оценили масштабную работу по совершенствованию системы очистки городских канализационных стоков по программе Краснодарского края", - говорится в сообщении.