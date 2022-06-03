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Глава Сочи оказался одним из лучших мэров России 

Глава Сочи оказался одним из лучших мэров России 

Мэр Сочи Алексей Копайгородский вошел в пятерку лучших мэров России по итогам апреля-мая 2022 года, информирует пресс-служба администрации города. 
Уточняется, что в исследовании эксперты оценивали деятельность 88 глав различных городов. Мэр Сочи занял пятое место в рейтинге. 
"Эксперты, помимо качественной подготовки местных пляжей, оценили масштабную работу по совершенствованию системы очистки городских канализационных стоков по программе Краснодарского края", - говорится в сообщении.

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