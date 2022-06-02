В ООН заявили о необходимости диалога по разоружению между Россией и США

2 июн. 23:55

США и России необходимо вернуться к диалогу по разоружению. Об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН по разоружению Идзуми Накамицу в ходе своего выступления на мероприятии Ассоциации по контролю над вооружениями.

"Несмотря на то, что нынешняя ситуация делает это сложным, США и РФ нужно вернуться к диалогу при первой доступной возможности", - цитирует ее РИА Новости.

Замгенсека ООН также напомнила, что действие СНВ-3 истечет через четыре года. "Время на то, чтобы договориться о следующем соглашении, истекает. И очевидно, что это не может произойти без диалога и взаимодействия", - добавила она.

Кроме того, Накамицу акцентировала внимание на том, что после масштабных кризисов всегда появляется окно возможностей для переговоров по контролю над вооружениями. По ее словам, сейчас уже пора готовиться к нему, чтобы, когда оно появится, "немедленно начать субстантивные переговоры".