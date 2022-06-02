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На Москву надвигается гроза с градом

На Москву надвигается гроза с градом

В ночь со 2 на 3 июня в Москве ожидаются гроза, град, дождь и порывы ветра до 15 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Согласно прогнозу синоптиков, такая погода в столице продлится с 00:00 до 10:00.

В ведомстве призывают автомобилистов значительно снизить скорость и увеличить дистанцию, а также избегать опасных маневров и не парковать автомобили возле деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями и не оставлять без присмотра детей.

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