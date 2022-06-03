В Дагестане увековечат память выдающихся земляков 

3 июн. 0:25

Глава Дагестана Сергей Меликов подписал указ об увековечении памяти дагестанцев, внесших вклад в развитие различных сфер жизни республики.

Так, имя заслуженного врача России Мирзамагомеда Магомедова, который посвятил годы повышению качества оказания медицинской помощи жителям Табасаранского района, присвоено Табасаранской центральной районной больнице.

В честь Героя России, генерал-майора милиции Магомеда Омарова, внесшего значительный вклад в укрепление правопорядка, проявившего мужество и героизм в борьбе с терроризмом в Дагестане, будет переименована спортивная школа "Мекеги" Левашинского района.

Кроме того, в память о заслугах члена-корреспондента Российской академии медицинских наук, члена-корреспондента РАН Султан-Мурада Омарова в деле становления и развития акушерства и гинекологии в республике его имя будет присвоено Республиканскому перинатальному центру.