Ингушский Магас примет первый фестиваль "Край мастеров" 

3 июн. 1:38

Уже в эту субботу, 4 июня, в столице Ингушетии Магасе откроется Первый международный фестиваль художественных промыслов и народных ремесел "Край мастеров", который будет посвящен 30-летию возрождения региона, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Минкультуры республики.

"С 4 по 6 июня на площади Алания перед стометровой башней Согласия в Магасе пройдет международный фестиваль традиционных художественных промыслов и народных ремесел "Край мастеров", который будет представлять собой пространство, на территории которого посетители познакомятся с истоками ремесел различных народов и увидят, как на их глазах создаются ремесленные изделия", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

В течение трех дней жители и гости региона смогут принять участие в 90 мастер-классах под руководством ремесленников, где они смогут сделать оригинальный сувенир и забрать его с собой. Участие в фестивале примут не только народные умельцы из Ингушетии, но и 30 представителей из других субъектов РФ, а территория фестиваля будет разделена на 16 рабочих, досуговых и выставочных зон - это плотницкие, кузнечные, гончарные и текстильные мастерские, а также мастерские декоративно-прикладного искусства, музейно-выставочные площадки и многое другое.