Талибы* уничтожают посевы мака

Афганское правительство талибов* начало кампанию по борьбе с культивацией мака, намереваясь положить конец масштабному производству опиума и героина в стране, даже несмотря на то, что фермеры будут лишены дохода на фоне усиливающейся бедности.

Как отмечает The Diplomat, талибы*, пришедшие к власти в Афганистане более 9 месяцев назад, в начале апреля издали указ, запрещающий выращивание мака по всей стране. Нарушители закона ”будут арестованы и предстанут перед судом по закону шариата”, заявил Мулла Абдул Хак Ахунд, заместитель министра внутренних дел по борьбе с наркотиками.

Афганистан - крупнейший в мире производитель опиума и главный поставщик героина в Европе и Азии. За последние 20 лет производство значительно увеличилось, несмотря на миллиарды долларов, потраченные американским правительством на борьбу с культивацией мака.

Запрет, скорее всего, нанесет серьезный удар по миллионам обедневших фермеров и рабочих, выживание которых зависит от урожая. Указ пришелся на период экономического коллапса в стране и прекращения международного финансирования в связи с приходом талибов к власти. Большая часть населения с трудом покупает продукты питания в стране, переживающей самую серьезную засуху за последние годы.

Нур Мухаммед, владелец макового поля, уничтоженного тракторами талибов*, говорит, что его надел земли мал, а воды не хватает, поэтому он не может выживать за счет выращивания менее доходных культур. ”Если нам запретить выращивать мак, мы ничего не заработаем”, - говорит фермер.

Рабочие зарабатывают до $300 в месяц, собирая опиум из мака. Жители деревень рассчитывают на будущие урожаи, занимая деньги на такие товары первой необходимости, как мука, сахар, растительное масло и печное топливо.

Оказалось, что новая кампания по борьбе с выращиванием мака нацелена в основном против тех, кто засеял поля после того, как появился указ. Многие из тех, кто успел посеять семена раньше, уже собирают урожай: переходя от растения к растению, они надрезают коробочки мака, собирая вытекающую из них жидкость - сырье для опиума.

Заместитель министра иностранных дел Ахунд говорит, что правительство талибов* работает с другими правительствами и неправительственными организациями над выработкой альтернативных вариантов для фермеров.

Пресс-секретарь министерства внутренних дел Абдул Нафи Такор заявил, что кампания по уничтожению посевов будет проводиться по всей стране. ”Мы намерены свести на нет культивацию мака”, - сказал он.

Неизвестно, сколько полей было засеяно в этом году, какой урожай уже был собран и какие объемы мака талибы успели уничтожить.

В последние годы афганское производство стабильно увеличивается, ежегодно достигая новых рекордных уровней. По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, в 2021 году 177 тыс. гектаров земли было засажено маком, а из собранного урожая было произведено 650 тонн героина. В 2020 году производство наркотика составило 590 тонн.

Общая стоимость афганских опиатов, произведенных в 2021 году, оценивается в $ 1,8-2,7 млрд, около 14% ВВП страны, и превышает стоимость законного экспорта, говориться в недавнем отчете Управления ООН по наркотикам и преступности.

Когда талибы* в первый раз управляли страной в конце 1990-х, культивация мака тоже была запрещена. По данным ООН, в результате жесткой кампании по уничтожению посевов почти всё производство было сведено на нет за два года. Однако после вторжения США и изгнания талибов* в 2001 году, многие фермеры вернулись к традиционной культуре.

За последние 20 лет Вашингтон потратил около $8 млрд, пытаясь положить конец выращиванию мака в Афганистане. Однако производство, наоборот, увеличилось: в 2002 году около 75 тыс. га было засеяно маком, производство опиума составило 3,4 тыс. тонны. В прошлом году посевная площадь была уже в два раза больше.

Талибы* еще до прихода к власти заработали миллионы, облагая налогом фермеров и посредников, вывозивших наркотики за пределы Афганистана. Высокопоставленные чиновники правительства, которое поддерживали США, также обогатились на миллионы долларов на процветающей торговле наркотиками.

Сегодня производство опиума в Афганистане выше, чем в других странах вместе взятых. Почти 80% героина, произведенного в Афганистане, отправляется в Европу через Центральную Азию и Пакистан.

· * "Талибан" – движение, запрещенное в РФ