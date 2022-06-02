Грузия превратится в цифровой хаб

2 июн. 23:33

Власти Грузии ведут работу над превращением страны в цифровой хаб, к 2023 году планируется завершить переподготовку 3 тыс граждан по 45 популярным направлениям сферы информационных технологий.

Переподготовка помимо специальных тренингов включает дополнительный курс про менеджменту продукта и фрилансу.

Уже в стране переподготовку прошли 1,4 тыс человек.

Превращение Грузии в цифровой хаб - одна из задач правительства страны на ближайшие десять лет. Оно подразумевает создание в Грузии DATA центра, в котором, как сообщал ранее глава Национальной комиссии по коммуникациям Каха Бекаури, свои центры данных смогут разместить такие крупные IT-компании, как Amazon, Google, Microsoft.