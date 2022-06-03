ОПЕК+ увеличивает поставки нефти, уступая США, но не игнорируя Россию

ОПЕК+ согласилась увеличить поставки примерно на 50% в рамках соглашения, частью которого является Россия. Таким образом картель поддался давлению со стороны главных покупателей, в том числе и США.

Как пишет World Oil, министры стран картеля одобрили ежедневный уровень добычи в 648 млн баррелей на июль-август, подняв его с 432 тыс. баррелей, согласованных ранее. Россия полностью поддержала решение, а переговоры завершились за рекордные 11 минут, сообщают делегаты, попросившие не называть их имен в виду конфиденциальности информации.

Стоимость нефти упала накануне встречи, поскольку появились сообщения, что Саудовская Аравия и другие добывающие страны готовятся заполнить пробел, образовавшийся на рынке в связи с падением российского производства, или даже отказаться от системы квот ОПЕК+. После переговоров, нефть отыграла потери на Нью-Йоркской бирже, подорожав на 0,7% до $ 116,03 за баррель.

”Поправки минимальные, но они служат индикатором более напряженной ситуации, которая сложится позже в этом году, когда начнут сказываться европейские санкции в отношении России”, - говорит Билл Фаррен-Прайс, директор Enverus Intelligence Research. - Вопрос в том, есть ли у ОПЕК дополнительные мощности”. Дополнительно согласованные баррели будут, как всегда, распределены между членами картеля. Страны, которые не могут увеличить производство, в частности, Ангола, Нигерия и с недавних пор Россия, всё равно получат повышенную квоту. В результате, реальная добыча будет ниже официально запланированной, как и в последние несколько месяцев.

Организация стран-экспортеров нефти отошла от своей политики, решив увеличить добычу. Картель придерживался плана постепенного ежемесячного увеличения добычи даже после того, как Россия, ключевой участник группы, начала спецоперацию на Украине, последствия которой перевернули глобальные рынки и спровоцировали рост цен на энергоносители. До сих пор картелю удавалось избегать обсуждения кризиса на большинстве встреч, подчеркивая, что вопрос, скорее, политический, чем рыночный. Вполне возможно, что политическое давление со стороны Белого дома привело к изменению политики Саудовской Аравии, поскольку еще на прошлой неделе министр иностранных дел королевства говорил, что страна больше ничего не может сделать для рынка. Он даже высказал мнение, что дефицита нефти нет.

”Мы изначально предполагали, что изменение политики произойдет после встречи президента Джо Байдена и наследного принца Мухаммеда ибн Салмана”, - говорится в примечании для клиентов RBC.

Только у Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов есть достаточные мощности для того, чтобы быстро нарастить добычу. Российское производство значительно упало после начала спецоперации на Украине в результате западных санкций, проблем с грузоперевозками и отказом от российской нефти со стороны ряда покупателей. По данным Международного энергетического агентства, добыча в апреле была на 1,3 млн баррелей в день ниже квоты, установленной в рамках ОПЕК.