В Тбилиси прошла встреча с французским актером Гийомом Гальенном

2 июн. 22:58

Встреча с известным французским актером, режиссером и сценаристом Гийомом Гальенном (Guillaume Gallienne) состоялась в тбилисском Доме кино 2 июня.

Она была организована после показа автобиографического фильма "Мальчики, Гийом, к столу!", в котором Гальенн сыграл самого себя.

Гости смогли пообщаться с актером и взять у него автограф, передает "Sputnik Грузия".

Напомним, фильм "Мальчики, Гийом, к столу!" получил пять призов на церемонии "Цезаря 2014" как лучший фильм, лучшая мужская роль, лучшая премьера, лучший монтаж и лучшая адаптация".



