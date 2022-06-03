Санкции - оружие, провоцирующее массовый голод

Экономические санкции США и их союзников против России не привели к достижению заявленных целей, а лишь усугубили стагнацию и инфляцию экономик по всему миру, а также стали причиной голода, особенно в Африке. Сайт Citizen is hopeful пишет, что до одобрения Советом безопасности ООН санкции не имеют законной силы. Учитывая вето России в СБ ООН, США и их союзники ввели односторонние санкции после начала спецоперации на Украине.

В 1950-2016 годы ”всеобъемлющие” торговые санкции привели к сокращению двусторонней торговли между странами, вводящими ограничения, и их "жертвами" в среднем на 77%. Одностороннее введение санкций стало популярным в последние 15 лет. В 1990-2005 годах США ввели более трети всех санкций в мире, ЕС тоже внес значительный вклад в установление ограничительных режимов.

С 2016 года США всё чаще прибегают к санкциям. Под рестрикции попали более тысячи юридических и физических лиц, в перед с 2016 по 2020 год санкционированных субъектов и объектов стало на 80% больше, чем в 2008-2015 годы. Администрация Трампа увеличила долю американских санкционных режимов с трети до половины.

С января по май 2022 года 75 стран ввели 19268 ограничительных торговых мер. Количество санкций в отношении продуктов питания и удобрений (85%) значительно превышает количество рестрикций в отношении сырья и топлива (15%). Неудивительно, что в настоящее время мир столкнулся с сокращением поставок и ростом цен на топливо и еду.

Денежно-кредитные институты поднимают ключевые ставки, чтобы обуздать инфляцию, но их усилия не устраняют основные причины высоких цен. Хуже всего, что они, скорее всего, углубляют и продлевают стагнацию, увеличивая вероятность стагфляции.

Санкции должны были поставить Россию на колени, но менее чем через три месяца после падения рубля его обменный курс вернулся на уровни, которые были еще до спецоперации, и никакого краха российской валюты, как обещали западные поджигатели войны, не произошло. Благодаря широкой народной поддержке, Россия не собирается прогибаться под санкциями.

Спецоперация и санкции - основные драйверы усилившихся проблем с продовольственной безопасностью. Россия и Украина производят почти треть мирового экспорта пшеницы, около 20% кукурузы, а также почти 80% продукции из семян подсолнечника, в том числе и растительное масло. Из-за блокады черноморских торговых путей, российский экспорт снизился.

В результате, мировые цены на зерно и семена подсолнечника растут, увеличивая стоимость продуктов питания. На 19 мая индекс цен на сельскохозяйственную продукцию поднялся на 42% с января 2021 года, стоимость пшеницы выше на 91%, а кукурузы - на 55%.

В обзоре рынков сырья на 2022 год, составленном Всемирным банком, отмечается, что изменились мировые процессы производства, торговли и потребления. Ожидается, что цены будут на исторических максимумах, по крайней мере, до 2024 года, ухудшая ситуацию с продовольственной безопасностью и усиливая инфляцию.

Западный запрет на российскую нефть привел к росту энергетических цен. И Россия, и ее союзница Белоруссия, которая тоже оказалась под ударом экономических санкций, основные поставщики сельскохозяйственных удобрений, в том числе 38% калийных, 17% комплексных и 15% азотных.

В марте цены на удобрения выросли на 20% по сравнению с двумя месяцами ранее, и стали почти в три раза больше, чем в марте 2021 года. Меньше поставок по более высоким ценам отбросит сельское хозяйство на годы назад.

На фоне снижения устойчивости сельского хозяйства из-за глобального потепления санкции еще больше сокращают производство и доходы, а рост цен на продукты питания продолжится в долгосрочной перспективе.

Даже будучи целевыми, санкции - грубый инструмент, зачастую приводящий к неожиданным последствиям, иногда совершенно противоположным тем, что ожидались. Таким образом, рестрикции в массе своей не приводят к достижению заявленных целей.

Многие бедные страны, переживающие проблемы в сфере продовольственной безопасности, основные импортеры зерна из России и Украины. Экспорт обеих стран составлял 90% закупок Сомали, 80% - Демократической Республики Конго, и по 40% - Йемена и Эфиопии.

Финансовая блокада России навредила центральноазиатским государствам: 4,5 млн узбеков, 2,4 млн таджиков, и почти миллион киргизов работает в России, и проблемы с отправкой денежных переводов приводят к падению уровня жизни семей рабочих-мигрантов.

Хоть и ненамеренно, но в 1982-2011 годы США своими ограничительными мерами навредили в первую очередь бедным. Уровень нищеты в странах, попадающих под действие санкций, на 3,8 процентных пункта выше, чем в других государствах.

Санкции вредят детям и другим уязвимым группам гораздо больше. По данным исследования, проведенного в 69 странах, из-за рестрикций у младенцев ниже вес и вероятность смерти до трех лет значительно выше. Неудивительно, что экономические санкции нарушают Конвенцию ООН о правах ребенка.

Согласно исследованию, проведенному в 98 менее развитых и новых индустриальных странах, ожидаемая продолжительность жизни в государствах, на которые санкции оказывают влияние, снижается на 3,5 месяца каждый год действия ограничений. Таким образом, пятилетний санкционный режим, одобренный СБ ООН, сокращает ожидаемую продолжительность жизни на 1,2-1,4 года.

Высокие цены, длительный дефицит и рецессии могут спровоцировать политические волнения и даже более опасные процессы. По словам генерального секретаря ООН, ”нужно обеспечить стабильные поставки продуктов питания и энергоресурсов через открытые рынки. Для этого необходимо устранить все излишние экспортные ограничения и перенаправить излишки и резервы для тех, кто больше всех нуждается, а также контролировать цены на продукты, чтобы обуздать рыночную волатильность”.

Несмотря на снижение уровня бедности, фиксируемое Всемирным банком, количество недоедающих выросло с 643 млн в 2013 году до 768 млн в 2020 году. Почти 811 млн людей испытывают постоянный голод, а количество тех, кто сталкивается с острыми проблемами продовольственной безопасности увеличилось более чем в два раза с 2019 года с 135 млн до 276 млн человек.

Оксфам (международное объединение из 17 организаций, работающих в более чем 90 странах с целью решения проблем бедности и связанной с ней несправедливостью во всем мире) предупреждал, что с началом пандемии COVID-19 ”вирус голода” может стать еще более смертельным. На фоне пандемии десятки миллионов человек столкнулись с проблемами продовольственной безопасности.

В 2021 году 193 млн человек в 53 странах были обречены на продовольственный кризис. На фоне продолжающейся спецоперации и санкций 83 млн, то есть 43% от числа уязвимых, могут стать жертвами к концу 2022 года.

Экономические санкции - современный аналог древних осад, во время которых предпринималась попытка подчинить голодающее население. Разрушительные последствия осад, блокировавших доступ к еде, медицине и другим базовым услугам, хорошо известны.

Осады незаконны в рамках международного права. СБ ООН единогласно принял резолюции, требующие немедленного снятия осад, в том числе и резолюцию 2139 в отношении гражданского населения Сирии.

Если СБ ООН не будет принимать меры в отношении последствий ограничительных мер для миллиардов невинных граждан, то никто не будет защищать их от санкций - современного оружия массового голода.