В Дагестане автомобиль упал в реку, двух человек унесло течением

2 июн. 23:17

В реку в Рутульском районе Дагестана упал автомобиль, течение унесло двух человек, пишет "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник.

"По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие произошло напротив села Киче. Легковой автомобиль "ВАЗ-21061", ехавший по дороге "Магарамкент-Ахты-Рутул", съехал с пути и упал в реку Самур. Двоих молодых людей вместе с автомобилем унесло рекой. Еще один человек выжил", - рассказал собеседник агентства.

Выбравшийся из машины 30-летний пассажир получил различные травмы. Течение унесло 26-летнего водителя и 27-летнего пассажира, их личности устанавливаются.

"Поиски пропавших мужчин и автомобиля затруднены ввиду темного времени суток, в связи с чем они будут возобновлены в 4:00 пятницы, 3 июня", - информирует МВД.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением.