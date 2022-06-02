Патрушев: Россия ищет компромиссы со странами Запада

2 июн. 22:47

Руководство России продолжает искать компромиссы со странами Запада. Об этом в интервью "Ъ" заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Он подчеркнул, что стремление РФ строить равную для всех и неделимую безопасность "находит отклик у партнеров из большинства стран АТР, Африки и Латинской Америки".

"В то же время мы не прерываем наши контакты с западными коллегами, продолжая поиск компромиссных решений и обозначая те направления, на которых возможно взаимовыгодное сотрудничество", - поведал секретарь Совбеза России.

Он подчеркнул, что РФ вела диалог с Советом национальной безопасности США, в ходе которого твердо давала понять, что не допустит пересечения "красных линий" и создания угроз национальной безопасности для страны.