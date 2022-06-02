США нацелены на сохранение ограничений в рамках договора СНВ-3

2 июн. 21:56

США хотят сохранить предусмотренные договором СНВ-3 ограничения. Об этом заявила профильный помощник госсекретаря Мэллори Стюарт.

"Мы хотим сохранить лимиты после 2026 года на российские системы, покрываемые СНВ-3. Мы хотим ограничить новые типы ядерных систем, которые разрабатывает России, и хотим покрытия всех российских ядерных вооружений, включая системы театра военных действий", - цитирует ее ТАСС.

Стюарт также отметила, что критически важно включить в рамки контроля тактическое ядерное оружие.