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Клиенты AZAL будут летать на крупнотоннажных самолетах 

Клиенты AZAL будут летать на крупнотоннажных самолетах 

"Азербайджанские авиалинии" (AZAL) применит более вместительные воздушные суда для полетов из Баку в Стамбул и Дубаи, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

"Крупнотоннажные самолеты большой вместимости будут использоваться на популярных рейсах в период с 15 июня по 15 сентября", - говорится в сообщении авиакомпании. 

Отмечается, что мера вызвана растущим спросом на полеты по маршрутам Баку-Дубай-Баку и Баку-Стамбул-Баку.

С середины месяца AZAL будет выполнять рейсы из Международного аэропорта Гейдар Алиев в Дубай на Boeing 767 и в Стамбул на Boeing 787 (Dreamliner).

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