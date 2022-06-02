В Центробанке считают, что скоро инфляционное давление в России может вырасти

2 июн. 22:11

В России пока рано говорить об устойчивом замедлении инфляции, вскоре инфляционное давление может возрасти, следует из бюллетеня департамента исследований и прогнозирования Банка России.

"Существенное укрепление рубля в сочетании со снижением потребительской активности и инфляционных ожиданий привело к быстрому торможению роста потребительских цен в апреле - мае, которое, впрочем, пока преждевременно считать устойчивым", - говорится в документе.

Отмечается, что медиана роста цен наблюдаемых на недельной основе товаров и услуг снизилась с пиковых значений марта, но остается на повышенном уровне конца 2021 - начала 2022 года.

"В скором времени инфляционное давление может повыситься под влиянием растущих издержек производителей в условиях поиска новых поставщиков и логистических цепочек, а также роста спроса на продукцию внутренних производителей из-за меньшей доступности импорта", - предупреждают аналитики ЦБ.

По оценкам ведомства, инфляция возвратится к 4% к 2024 году.