Власти Кубани обеспечили 14 легальных маршрутов для джиппинга

2 июн. 21:44

К лету на Кубани создано 14 легальных маршрутов для джиппинга, об этом рассказал краевой вице-губернатор Александр Руппель.

По его словам, ранее губернатор Вениамин Кондратьев дал поручение ужесточиить борьбу с нелегальным джиппингом, маршруты которого пролегают в природоохранных зонах и даже в руслах рек, часто совершаются на старых автомобилях, так что такие автотуры вредят природе и опасны для туристов.

"Мы провели большую работу сразу по нескольким направлениям. К сезону подготовили 14 маршрутов. Все они имеют соответствующие паспорта", - цитирует Руппеля "АиФ-Юг".

Восемь легальных маршрутов расположены в Сочи, четыре - в Геленджике, по одному - в Анапе и Новороссийске. Перевозки будут вести восемь компаний-организаторов