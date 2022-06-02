В Турции опровергли тайную повестку в вопросе членства Швеции и Финляндии в НАТО

2 июн. 20:52

У властей Турции нет никакой тайной повестки в вопросе членства в НАТО Швеции и Финляндии. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что Турция не может стать союзниками с теми, кто оказывает поддержку терроризму, в данном случае со Швецией и Финляндией. "У нас нет тайной повестки, но и понимания ими нашей озабоченности недостаточно, наше беспокойство необходимо устранить", - цитирует Чавушоглу ТАСС со ссылкой на телеканал CNN Turk.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что Швеции нужно снять ограничения на поставки Турции продукции оборонной промышленности. "Санкции в оборонной сфере принимаются против врагов. Вы вводите ограничения в отношении страны, которая внесла существенный вклад в обеспечение безопасности Европы", - пояснил министр.

Напомним, Швеция и Финляндия передали НАТО заявки на вступление в Североатлантический альянс 18 мая. Ранее сообщалось, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не поддержат принятие в НАТО Швеции и Финляндии, пока они не определят свое отношение к террористическим организациям, в частности к Рабочей партии Курдистана (РПК).