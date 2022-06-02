В Дагестане заработает мощный мясоперерабатывающий комбинат 

2 июн. 21:24

ООО "Дагмясо" планирует построить в Кизилюртовском районе Дагестана мясоперерабатывающий комбинат полного цикла, который заработает в 2024 году, сообщает пресс-служба правительства республики.

"Появление мясокомбината полного цикла в нынешних условиях позволит усилить возможности обеспечения продовольственной безопасности в республике и в стране в целом. Главный плюс - это полный цикл предприятия, то есть туда "заходит" животное, а на выходе мы получаем разные виды продукции", - цитирует слова председателя правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова "Интерфакс".

Ожидается, что мощность комбината составит 700 голов мелкого и 50 голов крупного рогатого скота в смену, средства на его строительство будут выделены из бюджета республики, планируется также привлечь средства инвестора.

Предприятие, помимо охлажденного и замороженного мяса говядины и баранины, будет выпускать разделанное и вакуум-упакованное мясо, колбасные и консервные изделия, переработанное кишечное сырье, в том числе для медицинских целей, сухие корма для кошек и собак, мясокостную муку, и даже проводить первичную обработку шкур и производство кожи.