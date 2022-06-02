В России станет больше специалистов, меньше бакалавров

2 июн. 21:12

В России к 2023 году планируется сократить программы бакалавриата и магистратуры, а программа специалитета увеличится, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"До 2023 года у нас произойдет изменение пропорций в соотношении программ бакалавриата, магистратуры и специалитета. Количество программ специалитета вырастет, количество программ бакалавриата и магистратуры несколько сократится за счет укрупнения", - заявил министр.

Фальков добавил, что при этом в стране должно сохраняться разнообразие форматов обучения.

Ранее в Минобрнауки сообщили, что к Болонской системе образования в России стоит отнестись как "к пережитому этапу".