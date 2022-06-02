Пожарная опасность закрыла леса Кубани для туристов

2 июн. 20:31

Особый противопожарный режим введен в 16 районах Краснодарского края, посещение лесов запрещено.

"В Краснодарском крае в 14 муниципальных образованиях действует 4 класс пожарной опасности, а в 16 - особый противопожарный режим. (...) При этом в условиях введения особого противопожарного режима использование открытого огня и посещение лесов запрещено", - предупреждает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

На фоне 35-градусной жары местами в крае прогнозируется усиление ветра до 20 м/с, который может усугубить ситуацию с природными пожарами.