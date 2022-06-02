В США рекордно сократился стратегический резерв нефти

2 июн. 20:20

Стратегические резервы нефти в США упали до минимума за 35 лет.

Согласно информации в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго США, за неделю по 27 мая стратегические резервы нефти в стране сократились на 5,4 млн баррелей, до 526,6 млн. В июне 1987 года стратегические резервы нефти США составляли 526,4 млн баррелей.

Стратегические запасы нефти США еженедельно снижаются с начала сентября, говорится в обзоре министерства энергетики страны.

Также снижается запас нефти, доступной для торговли, за минувшую неделю он сократился на 5,1 млн баррелей, до 414,7 млн баррелей.