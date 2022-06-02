В Госдуме назвали главную проблему туризма этим летом

2 июн. 20:09

В этом туристическом сезоне остро встала проблема транспортной доступности, констатировал глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев.

"Сейчас летний период и самое массовое направление - это юг. Основная проблема - транспорт, поскольку там работает только один аэропорт", - отметил Тарбаев.

Он добавил, что РЖД старается обеспечить транспортную доступность. "Все составы, которые есть, все задействованы. РЖД принимает беспрецедентные усилия. Все, что может железная дорога, все запускает", - заявил Тарбаев.

Напомним, с 24 февраля действует режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России. В курортных регионах продолжают работать аэропорты Сочи, Волгограда, Ставрополя, Минеральных Вод.