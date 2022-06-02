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Представители Армении и США обсудили оборонное сотрудничество

Представители Армении и США обсудили оборонное сотрудничество

Состоялась встреча начальника управления по оборонной политике и международному сотрудничеству министерства обороны Армении Левона Айвазяна и начальника регионального управления военного сотрудничества Европейского командования США, полковника Джеффри Райта.

В рамках беседы стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере обороны. В частности, была подтверждена готовность развивать сотрудничество в военном образовании, медицине и других областях.

Помимо этого, Айвазян и Райт поговорили о вопросах региональной безопасности, передает "Sputnik Армения".

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