Представители Армении и США обсудили оборонное сотрудничество

2 июн. 19:51

Состоялась встреча начальника управления по оборонной политике и международному сотрудничеству министерства обороны Армении Левона Айвазяна и начальника регионального управления военного сотрудничества Европейского командования США, полковника Джеффри Райта.

В рамках беседы стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере обороны. В частности, была подтверждена готовность развивать сотрудничество в военном образовании, медицине и других областях.

Помимо этого, Айвазян и Райт поговорили о вопросах региональной безопасности, передает "Sputnik Армения".