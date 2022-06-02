Зачем оппозиция планирует паузу в протестных акциях, что увеличивает инфляцию, сколько протянет Армянская АЭС - Анализ армянских СМИ за 27 мая – 2 июня

Армянское оппозиционное движение "Сопротивление", больше месяца продолжающее протестные шествия в Ереване в ближайшие дни может объявить о прекращении этого этапа акций, - пишут армянские СМИ.

"Сопротивление" запросило тайм-аут?

Движение сопротивления, уже больше месяца будоражащее не только Ереван, но и всю Армению, в скором времени может объявить о прекращении текущего этапа акций неповиновения, - читаем в газете "Грапарак". "Политические силы, входящие в движение, не признаются, но считают, что оно должно быть подвергнуто ребрендингу – нужно выдвинуть новые лозунги, представить новые лица, разработать новые сценарии, а для этого нужно взять определенный перерыв, перевооружить силы. В настоящее время локомотивом движения является АРФ "Дашнакцутюн", которая координирует сопротивление через Ишхана Сагателяна. Даже члены Республиканской партии Армении (РПА) не скрывают, что о мероприятиях, акциях и шагах данного дня их информируют в последний момент. На первом этапе, когда возникли разногласия по поводу формата движения, Сагателян заявил: "Позвольте мне все решать, поверьте мне, помогите мне".

В ближайшие недели будет объявлен тайм-аут, а до этого инициаторы движения представят отчет о том, что они сделали или не сделали. Они считают, что в результате борьбы последних месяцев и было отложено подписание документов, которые не в интересах Армении, и это победа движения. Движение сопротивления также объявит, что борьба примет другие формы, и они вернутся на улицы, если опасность усилится. А мнения о сроках возвращения на улицы расходятся: одни уверяют, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не подпишет документ до осени, другие утверждают, что процессы развиваются так быстро, что дело до осени не дойдет: пользуясь летней жарой, Пашинян срочно подпишет очередной предательский документ. Но имеется версия и о том, что когда Сагателян и его сторонники отойдут в сторону, эстафету борьбы могут попытаться взять новые силы", - отмечает автор публикации.

Армения переживает новый всплеск инфляции

Инфляция в Армении снова пошла в рост, - сообщил заместитель председателя Центрального банка Армении Нерсес Ерицян, пишет интернет-издание Sputnik Армения. "Согласно последним прогнозам, сделанным в марте 2022 года (следующий будет в июне), в конце года инфляция должна была быть в пределах 6-6,5%. Тем не менее в связи с региональной и геополитической ситуацией есть новые потрясения. Основной внешний шок – подорожание энергоносителей и глобальное подорожание, связанное с обслуживанием логистических цепочек. На данный момент мы оцениваем влияние этих шоков, хотя в каком-то плане уже видим их. За последний месяц инфляция снова начала двигаться вверх", - сказал Ерицян, пообещав, что в результате денежно–кредитной политики ЦБ Армении через три месяца инфляция вновь начнет снижаться. "Если новых потрясений не произойдет, инфляция вернется к целевым 4 +/-1,5%", - сказал Ерицян.

По официальной статистике, на март 2022 года инфляция в Армении составила 7,4%. Растет и госдолг страны: на конец 2021 года он составил 4 трлн 430 млрд драмов ($9 млрд 226 млн), что на 6,4% больше, чем годом ранее, заявил министр финансов Тигран Хачатрян. Внешний долг страны составляет 2 трлн 972 млрд, внутренний – 1 трлн 237 млрд драмов. "У нас по-прежнему очень большая доля кредитного портфеля в иностранной валюте. Большое место в нем занимает сотрудничество с нашими партнерами, членами группы ВБ, Международной ассоциации развития, на долю которых приходится 20% нашего внешнего долга. Второй – Международный банк реконструкции и развития, который профинансировал 18,4%. Значительный вес имеет Европейский инвестиционный банк. Евразийский банк также занимает заметное место. На немецкий банк KFW приходится около 6%", - пояснил министр.

На первом месте в двусторонних отношениях с Арменией стоит Россия, имеющая достаточно активный портфель во внешнем долге страны - порядка 7%. Правительство Японии имеет 4,3%, Франции – 3,2%. Не менее важно, чтобы не менее 25% госдолга было в национальной валюте, чтобы снизить зависимость от курса доллара: на сегодняшний день долг страны в драмах составляет 28,8% от общей суммы. Самым трудным для Армении будет 2025 год, когда истечет срок погашения еврооблигаций.

МСП Армении получит собственный банк

В Армении планируется создать банк развития для малого и среднего бизнеса, - заявил в Национальном собрании Армении министр экономики республики Ваан Керобян, - пишет интернет-издание NEWS.am. "Формат и политика работы будущего банка обсуждаются с экспертной делегацией Евросоюза, находящейся в Ереване. Известно, что новый проект должен действовать в формате банка развития. То есть он должен ориентироваться не столько на прибыль от процентов по кредитам, сколько на финансирование долгосрочных программ развития и становления бизнеса", - пояснил Керобян, добавив: сам проект является частью отраслевой политики Евросоюза по поддержке Армении. Для развития указанных отраслей Евросоюз предлагает республике финансовый пакет в размере 2,6 млрд евро, которые будут предоставлены не только в виде грантов, но и кредитов", - пишет издание.

В "Гражданском договоре" обеспокоены грядущими отставками

За провластными кулисами упорно ходят слухи о том, что на следующей неделе ожидается отставка ряда должностных лиц, - читаем в газете "Иравунк". "Эти разговоры просто "взбудоражили" представителей правящей партии "Гражданский договор". Многие волнуются и не могут сориентироваться, действительно ли "пора покинуть корабль", или Пашинян всего лишь в очередной раз испытывает их, проверяя верность каждого", - отмечает автор публикации.

Армянская АЭС протянет максимум 17 лет

После закалки (отжига) реактор Армянской АЭС получил запас прочности до 2039 года, - заявил главный инженер АЭС Артур Григорян, пишет интернет-издание Sputnik Армения. "Отжиг был выполнен в 2021 году в рамках капитального ремонта станции, но после этого еще несколько месяцев проводились итоговые расчеты на прочность. Суть процесса состоит в том, что металл у корпуса реактора в процессе ядерной реакции принимает на себя поток нейтронов и от этого со временем становится хрупким, но его можно частично восстановить отжигом. Если брать сопротивление хрупкому разрушению, то имеется ресурс до 2039 года. Но нужно оценить ресурс и ряда других узлов", – пояснил главный инженер АЭС, напомнив, что часть узлов на реакторной установке уже заменена, а у того оборудования, которое заменить невозможно или очень сложно, будет оценен рабочий ресурс.

Эту работу намечено провести в 2024-2025 годах с тем, чтобы до 2026 года у надзорной организации (Комитет по регулированию ядерной безопасности Армении) оставалось достаточно времени, чтобы все изучить и принять решение по продлению работы станции. На АЭС продолжаются еще два проекта в рамках капремонта: строится новое ОРУ (открытое распределительное устройство, откуда электричество поступает в сеть), а также ремонтируются охладительные башни (градирни), где охлаждается пар, отходящий с турбинных установок. Все это займет порядка двух лет. Ремонт двух действующих градирен уже идет, на первой работы должны завершиться до конца июня, на второй – до конца года. После ремонта градирни будут эффективнее охлаждать пар, а значит станция сможет работать на большей мощности без риска перегрева.

Напомним, отжиг реактора был проведен с участием нескольких российских организаций. Автор технологии отжига – Курчатовский институт, проект работы составило ОКБ "Гидропресс", отжиг провел "Атомэнергоремонт", а прочностной анализ – "Цниитмаш", все они находятся под управлением корпорации "Росатом".

МЧС России поставит Армении спасательную технику

Армения ожидает поставок спасательной техники из России, - сообщил глава министерства по чрезвычайным ситуациям страны Армен Памбухчян, - читаем на страницах интернет-издания NEWS.am. "В 2021 году были достигнуты определенные договоренности, и сейчас мы ожидаем поставки спасательной техники из России. И поскольку такая техника очень дорогая, ведомство закупает ее ежегодно в небольшом количестве", – пояснил Памбухчян, напомнив: в марте Россия уже передала МЧС Армении внедорожники и спасательную технику.