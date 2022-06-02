В Тбилиси ликвидировали пожар на рынке вторичных запчастей

2 июн. 19:34

В Тбилиси ликвидирован пожар, вспыхнувший на рынке вторичных запчастей в районе Исани. Об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.

Приехав на место возгорания, пожарные выяснили, что огонь распространился на подержанные покрышки и их отходы на открытом пространстве. Существовала опасность возгорания стоящего рядом склада.

На месте работали 15 пожарных бригад. Они сумели сначала локализовать огонь, а затем ликвидировать его.

В настоящее время пожарные тушат оставшиеся возгорания. В результате ЧП никто не пострадал, передает "Sputnik Грузии".