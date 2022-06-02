В России стало втрое меньше клубники из Абхазии

2 июн. 19:29

В этом году Абхазия почти втрое сократила ввоз клубники в России, при этом увеличив экспорт овощей, сообщили ТАСС в Государственном таможенном комитете республики.

"С начала года в Россию из Абхазии экспортировано 113 тонн клубники, а прошлом году в такое же время было вывезено 352 тонны», - рассказала начальник отдела статистики комитета Асида Квициния.

При этом с начала года томатов в Россию из Абхазии ввезена 301 тонна, в прошлом году - 237 тонн. Кроме того, Абхазия начала экспортировать в Россию лук, капусту, сельдерей и перец.