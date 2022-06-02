МИД: на Западе создается "нездоровая атмосфера" для работы посольств России

2 июн. 19:16

В последнее время появляется "нездоровая атмосфера" для работы сотрудников российских диппредставительств в странах Запада, сообщил в четверг статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

"Мы обращаем внимание, что за последнее время создается нездоровая атмосфера: вокруг наших посольств постоянные провокации против наших сотрудников и членов их семей. Сейчас непросто работать [на Западе] нашим сотрудникам. Это касается в первую очередь стран Европейского союза, США, Канады", - заявил Иванов.

По его словам, Россия постоянно призывает западных партнеров к соблюдению положений Венской конвенции "в вопросах обеспечения нормального функционирования загранпредставительств".