Курорт "Лагонаки" в Адыгее получит 6,2 млрд рублей из федерального бюджета

2 июн. 19:11

Адыгея в 2022-2024 годах на создание инфраструктуры экокурорта "Лагонаки" получит из средств федерального бюджета 6,2 млрд рублей, об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Мурат Кумпилов.

В текущем году будет выделено около 205 млн рублей, в следующем - почти 5 млрд рублей, в 2024-м - свыше 1 млрд рублей.

"Мы благодарны правительству России за содействие в решении этого стратегического для республики вопроса. Федеральная поддержка позволит нам выполнить обязательства региона по инфраструктурному обеспечению крупнейшего инвестпроекта в туротрасли, а также улучшить качество жизни людей, проживающих в горной части Адыгеи", - поделился Кумпилов.

До конца 2024 года на курорте будет построено 20 км трасс и отели на 650 номеров.

Всесезонный горный экокурорт "Лагонаки" в Адыгее построит НАО "Красная поляна", инвестиции в проект составят 35 млрд рублей.