США расширили санкции против России

2 июн. 18:31

В санкционный список США включены еще 17 россиян.

США вводят санкции против вице-премьера - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко, главы Минэкономики Максима Решетникова, главы Минтранса Виталия Савельева, главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина, официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Также под санкции попали гендиректор - председатель правления "Росгеологии" Сергей Горьков, генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь, виолончелист Сергей Ролдугин и его супруга, оперная певица Елена Миртова, председатель совета директоров компании "Киевская площадь" Год Нисанов, первый заместитель гендиректора "ФосАгро" Евгений Новицкий, связанный с компанией "Аргумент" Андрей Гасилов, основатель компании Imperial Yachts Евгений Кочман, председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов, а также его жена и двое сыновей. Санкции введены и против самой "Северстали", а также еще 15 российских компаний.

Кроме того, новый санкции коснулись семи яхт и трех самолетов, которые связывают с россиянами.