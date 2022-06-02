"Статусный" вопрос: Армения должна изменить конституцию

Вопрос "статуса" Карабаха в последние месяцы вновь приобретает актуальность в армяно-азербайджанской повестке. Несмотря на известную позицию главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что тему "статуса" будировать не следует, а также категорический отказ официального Баку даже обсуждать ее (вопрос, по словам президента Алиева, закрыт окончательно), в Ереване придерживаются противоположного мнения. И в последние недели это мнение все более явно прослеживается в заявлениях высокопоставленных армянских чиновников.

Так, глава Совбеза Армении Армении Армен Григорян на днях отметил, что "права и безопасность армян Карабаха должны определять его статус". По словам Григоряна, Ереван продолжает подчеркивать важность прав и безопасности живущих в Карабахе армян. "Мы уверены, что именно права и безопасность будут определять статус. Мы продолжим работать в этом направлении", – цитирует Григоряна "Спутник-Армения". Отметим, что, как правило, Армен Григорян озвучивает тезисы, которые затем один в один повторяет премьер-министр Никол Пашинян.

Очевидно, что в "статусном" вопросе армянская дипломатия ведет двойную игру. С одной стороны, озвученную Григоряном позицию можно представлять международным партнерам как конструктивную – мол, мы не имеем никаких территориальных претензий к Азербайджану, но требуем, чтобы этническим армянам в Карабахе были гарантированы права и свободы в составе Азербайджана. В таком случае у Баку не будет претензий. Как заявил президент Ильхам Алиев, этническим армянам Конституция Азербайджана гарантирует те же права, что и другим этническим группам, населяющим страну, но не более того. Особых льгот для армян не предусматривается.

С другой стороны, текущая позиция Армении с аналогичным успехом может трактоваться и как завуалированное продолжение политики территориальных претензий к Азербайджану. Так, продолжая активную информационную кампанию о якобы планах Баку совершить "этнические чистки" в Карабахе, армянская сторона на экспертном уровне продвигает тезис о необходимости "отделения во имя спасения". То есть, из-за якобы "ксенофобской политики официального Баку" само существование армянского нацменьшинства в составе Азербайджане невозможно, а потому Карабах должен быть отделен от азербайджанского государства.

Но что же на самом деле задумало армянское руководство? Судя по тому, что процесс делимитации и демаркации границы с Азербайджаном всячески тормозится официальным Ереваном, армянская сторона пытается максимально отложить процесс принятия тяжелых и непопулярных решений, ожидая более благоприятных для себя геополитических условий. Изменится международная конъюнктура, в одночасье изменится и "конструктивная" риторика Армении. Если же, наоборот, давление будет нарастать, а международные условия осложняться, то у армянских властей уже готова благодатная почва для окончательного и полноценного отказа от всех претензий на Карабах.

На сегодняшний день главный вопрос заключается в том, до каких пор правительству Никола Пашиняна удастся оттягивать судьбоносное решение по поводу своих дальнейших действий в вопросе Карабаха. Если позиция Баку абсолютно ясна и категорична ("вопрос Карабаха закрыт, это наше внутреннее дело"), то позиция Еревана имеет потенциал к трансформации как в более конструктивную, так и реваншистскую сторону.

Однако есть одна существенная проблема, которую официальный Баку не замечать не может. Дело в том, что в "Декларации независимости Республики Армения", ссылка на которую дается в современной Конституции Армении, есть проблематичная преамбула: "Верховный Совет Армянской ССР, выражая единую волю народа Армении, сознавая свою ответственность за судьбу армянского народа в осуществлении чаяний всех армян и восстановлении исторической справедливости, исходя из принципов Всеобщей декларации прав человека и общепризнанных норм международного права, претворяя в жизнь право наций на свободное самоопределение, основываясь на совместном Постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха", развивая демократические традиции образованной 28 мая 1918 года независимой Республики Армения, имея целью создание демократического, правового общества…" Таким образом, территориальные претензии современного армянского государства закреплены в ДНК государства – Декларации о независимости и Конституции.

И если, как утверждает армянская сторона на уровне премьер-министра и главы МИД, у нее нет территориальных претензий к Азербайджану, то она должна соответствующим образом изменить свою Конституцию, очистив ее от вытекающих из "Декларации о независимости" ирредентистских нарративов. В противном случае, есть все основания полагать, что переговоры для Армении – лишь попытка оттянуть время в ожидании реванша.