Силуанов считает, что дороги в России нужно ремонтировать реже

2 июн. 18:18

В Минфине предлагают изменить стандарты по межремонтным срокам для автомобильных дорог в РФ.

"Нужно обновить стандарты по ремонтам, по межремонтным срокам. Мы сейчас применяем новые технологические способы, материалы, которые продлевают срок жизни дорогам. Зачастую едешь по трассе - хорошая трасса, но начинают ремонтировать. <…> Почему? Да потому что подошли межремонтные сроки - требуется вложение денег", - сообщил глава Минфина Антон Силуанов на совещании у президента РФ Владимира Путина в четверг.

По словам министра, корректировка стандартов поможет сохранить достаточные объемы бюджетных средств. "Мы сэкономим ресурсы на решение наших задач", - подчеркнул Силуанов.

Сейчас около 50 тыс км дорог в стране содержатся из федерального бюджета. Глава Минфина, что следует выработать критерии, по которым будут распределяться дороги муниципального, регионального и федерального значения.

Идею о пересмотре межремонтных сроков российских дорог поддержал министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.