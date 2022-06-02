В Дагестане женщина избила соседа арматурой из-за шума

2 июн. 17:52

В Дагестане задержана женщина, подозреваемая в избиении соседа арматурой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Случай произошел в поселке Новый Кяхулай.

Правоохранители выяснили, что дворе 35-летнего мужчины проводились строительные ремонтные работы. Шум сварочного аппарата так сильно раздражал его 50-летнюю соседку, из-за чего у них время от времени случались словесные перепалки.

На этот раз женщина решила не ограничиваться словами, взяла арматуру и пробралась к соседу на участок. Там она избила мужчину. Потерпевший был вынужден обратиться за помощью к врачам.

По данному факту ведется проверка, передает РИА Новости.