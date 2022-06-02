Синоптики рассказали о погоде в пятницу в Казахстане

2 июн. 18:04

Казгидромет прогнозирует дождливую погоду 3 июня в Казахстане, ожидаются гроза, шквал, град, усиление ветра, местами туманы и заморозки.

Непогода будет царить в Жамбылской области. На севере, западе, юге, в горных районах региона ожидаются град, шквал, на северо-востоке, юго-западе, в горных районах - ветер до 15-20 м/с.

Шквал, усиление ветра с порывами до 25 м/с прогнозируются почти на всей территории Алматинской области.

На севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области также будет сильный шквалистый ветер с порывами 25 м/c.

В ночные часы на севере Акмолинской области выпадет град, днем град вероятен на севере, юге, востоке области, ветер будет достигать 15-20 м/с.

В Костанайской области на севере и западе - град, на севере и востоке - ветер 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ветер с порывами 15-20 м/с, ночью и утром на северо-востоке региона туман.

Ночью на востоке Карагандинской области на поверхности почвы возможны заморозки до 1 градуса. Днем на севере области ожидается усиление ветра.

В Северо-Казахстанской области порывы ветра будут достигать 23 м/с. В городе Семей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане будет облачно, временами дождь, гроза, ветер в порывах до 15-20 м/с, днем воздух прогреется до 21-23 градусов, ночью будет около плюс 10.

В Алматы также возможны грозы в пятницу, ночью плюс 13-15, днем воздух прогреется до плюс 25-27.

В Шымкенте переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, шквал, ночью плюс 16-18, днем - 27-29.