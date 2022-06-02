Пермский край обсудил вопросы сотрудничества с Азербайджаном

2 июн. 17:48

В Баку состоялась встреча заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и делегации во главе с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.

На прошедших 1 июня переговорах было акцентировано внимание на том, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Россией успешно развиваются в торгово-экономической, инвестиционной, транспортной, транзитной, гуманитарной и многих других сферах.

Было подчеркнуто, что политический диалог и взаимные контакты на высоком уровне позитивно влияют на развитие двусторонних отношений.

Также отмечено, что Азербайджан осуществляет плодотворное сотрудничество с субъектами России, в том числе с Пермским краем.

Кроме того, стороны поговорили и о визите официальной делегации Пермского края в Азербайджан в декабре прошлого года, в ходе которого состоялся ряд деловых встреч и обсуждались возможности расширения взаимовыгодного сотрудничества. Учитывая, что Пермский край определен в качестве одного из пилотных регионов в России по приему и отправке продукции в рамках проекта "Агроэкспресс", участники встречи обменялись мнениями о перспективах развития сотрудничества в транспортно-транзитной сфере.