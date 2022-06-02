Евросоюз одобрил шестой пакет санкций против России

2 июн. 17:37

В четверг в Люксембурге послы стран ЕС одобрили шестой пакет санкций против РФ, он вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.

Новые санкции включают запрет на поставки российской нефти морским путем, что "в сочетании с индивидуальными мерами Польши и ФРГ, позволит сократить закупки на 92% до конца года". Дополнительно есть возможность "введения запрета на импорт нефти из РФ по нефтепроводу". Также вводится запрет на предоставление услуг российским компаниям в нефтяной отрасли.

Шестой пакет санкций предполагает отключение от SWIFT Сбербанка и еще двух российских. Расширяется список лиц, против которых ЕС вводит персональные ограничения: в него вошли представители силовых ведомств, бизнесмены и сотрудники СМИ.

Кроме того, новые санкции усиливают ограничения на экспорт в Россию химикатов и высоких технологий.

Ожидается, что шестой пакет санкций будет опубликован в пятницу.