Россия, Турция, Украина и ООН обсудят вывод судов с украинским зерном

2 июн. 17:25

Вскоре состоится техническая встреча, на которой Турция, Россия, ООН и Украина обсудят создание в Стамбуле механизма по контролю за выводом украинских судов с зерном по морю, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Ранее сообщалось, что ООН предлагает создать контактную группу из четырех сторон (Россия, Украина, Турция, ООН) по вопросу вывода из портов судов с зерном.

Министр отметил, что планируется создать безопасный коридор с очисткой от мин для вывода по морю судов с украинским зерном. "Мы, ООН, Турция, Россия и Украина, стараемся в этом направлении. Получаем запросы от стран, которые хотят подключиться к этому процессу. Тут нет конкуренции, но в качестве ключевой страны все видят Турцию, мы завоевали доверие сторон", - заявил он.

"В итоге в Стамбуле создадим центр, обсудим этот механизм на технической встрече в предстоящие дни", - добавил Чавушоглу.

Ранее в МИД России сообщили, что Москва не препятствует экспорту зерна с Украины, логистические проблемы возникли в связи с тем, что украинские войска заминировали свои порты.